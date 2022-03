Schreck in Goslar: Hobby-Archäologe findet Granate

Goslar. Eine Mörsergranate hat ein Hobby-Archäologe am Samstag in Goslar entdeckt. Im Einsatz war sogar der Kampfmittelbeseitigungsdienst.

Schreck am frühen Samstagmorgen in Goslar: Ein Hobby-Archäologe hat laut einem Bericht der Polizei in den frühen Stunden des Samstags eine Mörsergranate in einem Waldstück nahe der Altenauer Straße gefunden und seinen Fund der Polizei gemeldet. Wie diese weiter berichtet, wurde der Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) eingeschaltet. Er bestätigte die Echtheit der Granate. Gegen 4 Uhr konnte der KBD Entwarnung geben: Bei der Mörsergranate war bereits der Zünder entfernt worden.