Göttingen. Frau wird bei Angriff am Freitagabend in der Kiesseestraße leicht verletzt. Motiv des Täters ist unklar. Die Polizei sucht Zeugen.

Zeugen können sich per Telefon an die Polizei wenden.

Blaulicht Göttingen Unbekannter attackiert Joggerin in Göttingen-Geismar

In der Göttinger Kiesseestraße ist am Freitagabend gegen 19 Uhr eine Joggerin von einem unbekannten Mann attackiert und dabei leicht verletzt worden. Der Angriff eignete sich in Höhe des Wasserwerkes, berichtet die Polizei.

Wie es in der Mitteilung weiter heißt, wehrte die Göttingerin sich und rief um Hilfe. Ersten Erkenntnissen zufolge, ergriff der Täter die Flucht und lief in Richtung Lotzestraße davon. Das Motiv für den Angriff ist unbekannt. Die Verletzte wurde mit einem RTW in die Göttinger Universitätsklinik gebracht.

Zeugen gesucht

Der Täter soll laut dem Polizeibericht etwa 20 bis 30 Jahre alt, von schmaler Statur und ca. 170 cm groß gewesen sein. Er hatte braunes Haar und war bekleidet mit einem hellem Sweatshirt, grauer oder blauer Sweathose, hellen Sportschuhen sowie einer schwarzen Bauchtasche.

Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls und bittet diese, sich für sachdienliche Hinweise unter Telefon 0551/491-2115 zu melden.

jk