Zwei Festnahmen nach Banküberfällen im Kreis Northeim

Die Staatsanwalt Göttingen und die Polizeiinspektion Northeim gaben am Dienstag, 8. März, bekannt, dass nach Banküberfällen im Landkreis Northeim – in Höckelheim am 12. Februar und Sudheim am 14. Februar (wir berichteten) – vergangene Woche zwei Tatverdächtige festgenommen werden konnten.

Bei den Verdächtigen handelt es sich um einen 19- und einen 21-Jährigen aus dem Landkreis Hildesheim bzw. der Stadt Göttingen.

Nachdem auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Göttingen eine Öffentlichkeitsfahndung erfolgt war (wie berichteten), erhielt die Polizei Northeim einen Zeugenhinweis, welcher sich als entscheidend herausstellte. Eine Zeugin wurde durch Social Media auf die Fahndung aufmerksam und erkannte die beiden Täter.

Beide Männer vorbestraft

Am 1. März war es in Peine zu einer versuchten räuberischen Erpressung in einer Sparkassenfiliale gekommen. In der Folge nahm die Polizei Northeim Kontakt mit dem Polizeikommissariat Peine auf und es konnte ein möglicher Tatzusammenhang mit den beiden Taten aus dem Kreis Northeim festgestellt werden.

Der 21-jährige Tatverdächtige wurde dann in der Nacht zu Freitag, 4. März, durch ein Mobiles Einsatzkommando (MEK) an der Autobahnanschlussstelle der A7 Hann. Münden – Lutterberg festgenommen. Die Festnahme des zweiten Tatverdächtigen erfolgte am Samstag, 5. März, in Kooperation mit der PI Hildesheim, dem MEK und dem Spezialeinsatzkommando (SEK) in Hildesheim. Beide Beschuldigten sind vorbestraft, unter anderem wegen schweren Raubes und schwerer räuberischer Erpressung.

