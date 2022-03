Hilfe für Vertriebene aus der Ukraine: Infos für Unterstützer

Flüchtlinge, die vor dem Krieg in der Ukraine geflohen sind, kommen am ungarischen Bahnhof in Zahony an (Symbolfoto).

Der Landkreis Göttingen bereitet sich gemeinsam mit den Gemeinden im Kreisgebiet auf die Aufnahme von Vertriebenen aus der Ukraine vor. Ehrenamtliche, die sich in der Flüchtlingshilfe engagieren wollen, können sich melden beim Infotelefon Flüchtlinge unter 0551/525-9155 (Montag bis Donnerstag: 9 bis 16 Uhr, Freitag: 9 bis 12 Uhr). Dazu gibt es die Mailadresse fluechtlinge@landkreisgoettingen.de und die Webseite www.fluechtlingshilfe-goettingen.de.

Zur Frage der Einreise von Vertriebenen aus der Ukraine stellen die Bundes sowie die Landesregierung derzeit die notwendigen Informationen zusammenstellen, auf die der Landkreis Göttingen angewiesen ist, um die weitere Unterstützung der Menschen zu organisieren. Schon jetzt gilt: Ukrainische Staatsangehörige mit einem gültigen Schengen-Visum oder einem biometrischen Pass können sich bis zu 90 Tage visumsfrei im Bundesgebiet aufhalten. Eine Erlaubnis für eine Verlängerung kann beider zuständigen Ausländerbehörde beantragt werden.

Wo dringende Fragen geklärt werden können

Der Landkreis Göttingen rät Vertriebenen, die bereits über eine Unterkunft verfügen, sich beim Einwohnermeldeamt der jeweiligen Gemeinde zu melden; innerhalb des 90-Tage-Zeitraums sollten sie sich per Post oder E-Mail an abh@landkreisgoettingen.de mit der Ausländerbehörde in Verbindung setzen.

Sofern keine Unterkunft vorhanden ist, sollte zunächst Kontakt mit dem Fachbereich Soziales Kontaktaufgenommen werden unter 0551/525-3000 oder per E-Mail an fluechtlingsunterbringung@landkreisgoettingen.de. Drittstaatsangehörige, die aus der Ukraine eingereist sind, melden sich innerhalb einer Woche nach der Einreise bei der Ausländerbehörde des Landkreises Göttingen per Telefon, Post oder E-Mail an abh@landkreisgoettingen.de. So können die dringendsten Fragen geklärt und erläutert werden, welche Unterlagen benötigt werden. Eine persönliche Vorsprache wird dann terminlich vereinbart.