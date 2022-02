Pkw überschlägt sich, Insassen verletzt

Goslar. Am Freitag ereigneten sich im Raum Clausthal-Zellerfeld gleich zwei Unfälle. Gegen 16.35 Uhr, befuhr ein 19-Jähriger Fahrzeugführer mit einem Pkw die B242 aus Richtung Dammhaus kommend in Richtung Stieglitzecke. Im Auslauf einer Linkskurve kam der 19-Jährige aufgrund winterglatter Fahrbahn ins Rutschen und rutscht in den Grünstreifen und gegen einen Leitpfosten, sowie einen Baumstumpf. Der 19-Jährige blieb unverletzt. Am PKW entsteht ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Gegen 23 Uhr, befuhr ein 18-Jähriger Fahrzeugführer mit seinem VW Lupo die B241 von Osterode kommend in Richtung Buntenbock. Aufgrund schneeglatter Fahrbahn verlor der 19-Jährige vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über den Pkw, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Der Fahrzeugführer und der Beifahrer sind leicht verletzt worden. Am PKW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an das Polizeikommissariat Oberharz unter der Rufnummer 05323/94110-0.