Nörten-Hardenberg. Ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet sich bei Regen und Dunkelheit am Donnerstagabend in Nörten-Hardenberg.

Der Rettungsdienst behandelte den Verletzten am Unfallort.

Tödlicher Verkehrsunfall Fußgänger stirbt nach Unfall in Nörten-Hardenberg

Ein 85-jähriger Fußgänger ist nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend in Nörten-Hardenberg gestorben. Das meldet die Polizei.

Der Unfall ereignete sich demnach gegen 19.40 Uhr auf der Göttinger Straße, hier war ein 31-jähriger Autofahrer unterwegs. Wie die Polizei weiter mitteilt, schritt ein 85-jähriger Mann im Bereich einer Einmündung unvermittelt auf die Straße.

Unfall in Nörten-Hardenberg: Auto kollidiert mit Fußgänger

Aufgrund von Dunkelheit und Regen war dies für den Autofahrer nicht zu erkennen, so die Polizei, weshalb der Pkw ungebremst mit dem Fußgänger zusammenstieß.

Eine Rettungswagenbesatzung und eine Notärztin behandelten den 85-Jährigen vor Ort. Anschließend wurde er in ein Göttinger Krankenhaus gebracht. In der Nacht verstarb der Mann jedoch an seinen Verletzungen.

Der Fahrer des Pkw blieb bei dem Verkehrsunfall unverletzt, berichtet die Polizei abschließend.

