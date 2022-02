Lkw brennt an Tankstelle – Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Kalefeld. Plötzlich brennt am Dienstagmorgen ein Lastwagen an einer Tankstelle in Kalefeld. Die Feuerwehr reagiert umgehend.

Ein Lkw ist am Dienstagmorgen an einer Tankstelle in Kalefeld in Brand geraten. Wie die Polizei berichtet, begann die Zugmaschine gegen 6 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache im Motorraum an zu brennen.

Der Lkw-Fahrer konnte sich in Sicherheit bringen. Menschen wurden nicht verletzt. Das Feuer griff jedoch auf Auflieger und Ladung über, die Zugmaschine brannte komplett aus.

30 Feuerwehrleute in Kalefeld im Einsatz

Die Feuerwehr verhinderte das vollständige Abbrennen des Lastwagens und ein Übergreifen der Flammen auf die Tankstelle in der Neuen Bahnhofstraße. 30 Feuerwehrleute aus Kalefeld, Echte und Eboldshausen waren im Einsatz, so die Polizei.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf 80.000 Euro geschätzt.

pol/mh