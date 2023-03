Baustellen in Braunschweig – Übersicht

Baustellen in Braunschweig Thiedestraße in Braunschweig einseitig gesperrt

Die Fahrbahndecke der Thiedestraße in Braunschweig wird zwischen Berkenbuschstraße und Hahnenkleestraße bis Dienstag, 11. April, erneuert. Die Sanierung erfolgt in zwei Bauabschnitten, wobei ein Befahren der Straße in Fahrtrichtung Süden (Salzgitter-Thiede) durchgängig möglich ist. Die Umleitung des Verkehrs in Richtung Norden erfolgt über Geitelde, Stiddien und Broitzem zur Westerbergstraße. Die Geh- und Radwege auf beiden Seiten sind frei. Witterungsbedingte zeitliche Verschiebungen können nicht ausgeschlossen werden.

Kleidersellerweg und Brücken in Riddagshausen gesperrt

Die Brücken über Wabe und die Mittelriede im Klostergang Riddagshausen werden erneuert. Wie die Stadt mitteilt, wird dazu der Klostergang nördlich der Wabebrücke bis südlich der Brücke über die Mittelriede voll gesperrt. Der Fuß- und Radverkehr wird bis zu der für September geplanten Fertigstellung über Neuhofstraße und Brückenpfad umgeleitet.

Das bedeutet auch, dass der beliebte Kleidersellerweg vom Klostergang aus nicht zugänglich ist. Er führt vom Kloster aus entlang der Wabe zum Grünen Jäger.

„Beide Brücken liegen in unmittelbarer Nähe zu einer Vielzahl von Kulturdenkmälern des ehemaligen Klosters Riddagshausen, wie Kirche, Torhaus, Kapelle, Gutshof und Park“, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt. „Die Neubauten werden daher konstruktiv in Anlehnung an die Historie in den sensiblen historischen Raum integriert. Die Entwürfe wurden nach Abstimmung mit dem Denkmalschutz, dem Heimatpfleger und dem Förderverein Riddagshausen politisch beschlossen.“

Alle Baustellen des Jahres 2023 in Braunschweig auf einen Blick

Erstmalig fließen in diesem Jahr mehr als 100 Millionen Euro in den Bau und die Erneuerung städtischer Straßen, Brücken, Gleise und Leitungen. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Beteiligt sind die BSVG, BS Netz und die Stadtentwässerung (SE|BS). Hinzu kommen Investitionen von Bund und Land für die großen Brückenbauprojekte im Süden der Stadt.

1. Brückenneubau A 39 / B 4 im Autobahnkreuz Braunschweig-Süd

Die neue Brücke (Wolfenbütteler Straße) im Autobahnkreuz Braunschweig-Süd wurde bereits Ende 2022 fertiggestellt. Bis Mitte dieses Jahres laufen noch Restarbeiten an den Auffahrten. Danach wird die Autobahn GmbH des Bundes die Fahrbahn der A 39 im Autobahnkreuz grundhaft erneuern.

2. Brückenneubau A 36 / B 4 in der Anschlussstelle Melverode

Der Neubau in der Anschlussstelle Melverode soll laut der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr bis Mai/Juni 2023 fertiggestellt werden. Bis dahin ist kein Auffahren von der Leipziger Straße zur A 36 bzw. stadteinwärts möglich.

3. Neubau Okerbrücke Leiferde

Das städtische Projekt umfasst den Neubau der Okerbrücke und der Kulkegrabenbrücke sowie Straßenbau (Fischerbrücke und Leiferdestraße), ökologische Ausgleichsmaßnahmen und die Schaffung von Retentionsraum. Die Fertigstellung ist für Ende 2023 geplant.

4. Neubau Bahnbrücke Brodweg

Die Deutsche Bahn AG hat die Brücke neu gebaut. Jetzt erfolgen die Restarbeiten. Diese sollen bis März 2023 abgeschlossen sein.

5. Kanalbau Hamburger Straße

Der nächste Bauabschnitt der Kanalsanierungen steht an: jetzt zwischen Siegfriedstraße und VW-Werk. Dabei wird von April 2023 bis Ende Juli 2024 größtenteils mit halbseitigen Sperrungen gearbeitet. Der KfZ-Verkehr gen Norden wird einspurig vorbeigeführt. Fußgänger und Radfahrer werden umgeleitet oder vorbeigeführt. Im Anschluss werden beide Fahrspuren stadtauswärts auf voller Länge saniert.

So wie auf diesem Foto sollen auch in Braunschweig etliche Straßen neue Fahrbahndecken erhalten – und nicht nur das: Hinzu kommen neue Gleise, Leitungen und Kanäle. Foto: Andreas Arnold / dpa

6. Arbeiten am Bruchtorwall

Zwischen Bruchtorwall und Lessingplatz erneuert die Stadtentwässerung voraussichtlich ab April den Bestandskanal. BS-Netz nimmt Arbeiten an den Gas- und Wasserversorgungsleitungen vor. Die Stadt saniert die Fahrbahndecke auf Lessingplatz und Bruchtorwall.

7. Gleissanierung Kalenwall

Von Juli bis September wechselt die BSVG die Gleise der Stadtbahn zwischen Europaplatz und Friedrich-Wilhelm-Platz aus und saniert die Haltestellen auf dem Friedrich-Wilhelm-Platz. Dazu wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Teile des Gieseler Knotens werden gesperrt. Anschließend wird in den Herbstferien die Fahrbahndecke zwischen Friedrich-Wilhelm-Platz und Europaplatz, teilweise unter Vollsperrung, erneuert.

Alle Baustellen in Braunschweig auf einen Blick. Foto: Jürgen Runo

8. Gleiserneuerung Donaustraße

In der Donaustraße erneuert die BSVG in den Sommerferien die Gleise zwischen An der Rothenburg und Kruckweg. Zusätzlich werden die Bahnsteige der Haltestelle An der Rothenburg saniert. Dies erfolgt, die Unterbrechung des Stadtbahnverkehrs nutzend, parallel zur Gleissanierung Europaplatz bis Friedrich-Wilhelm-Platz.

9. Kanalbau St. Leonhard

Zwischen Ottmerstraße und Leonhardstraße werden im Auftrag der Stadtentwässerung alte Kanäle erneuert. Zusätzlich wechselt BS-Netz eine Mitteldruck-Gasleitung aus. Von April bis September wird der Verkehr in beiden Fahrtrichtungen einspurig über die Westseite geführt. Darüber hinaus ist es erforderlich, einzelne Fahrbeziehungen je nach Baufortschritt zu sperren. Im Anschluss werden die östlichen Fahrspuren saniert.

10. Kanalbau Saarstraße

Die Stadtentwässerung setzt die Arbeiten zur Erneuerung der Kanäle von der Mettlacher Straße bis zum Saarplatz fort. Danach wird die Fahrbahndecke am Saarplatz saniert. Die Arbeiten dauern bis zum September an. Der Verkehr wird vorbeigeführt.

11. Kanalbau Helmstedter Straße

Die Kanalsanierungen im Auftrag der Stadtentwässerung erstrecken sich von der Ausfahrt des Heinz-Scheer-Weges über die Kreuzung zur Rautheimer Straße und weiter bis vor die Auffahrt zur A 39. Im Anschluss werden alle Fahrspuren auf der westlichen Seite der Rautheimer Straße, von der Autobahnauffahrt bis zur Helmstedter Straße, erneuert. Gebaut wird von Mai bis Oktober. Parallel wird ein altes Abwasserpumpwerk auf der Helmstedter Straße neu errichtet.

12. Abwassertransportleitung

Die Stadtentwässerung saniert den ca. sechs Kilometer langen Abschnitt vom Pumpwerk Biberweg bis zur Kläranlage Steinhof in geschlossener Bauweise (Inliner-Methode). Bauzeit: voraussichtlich rund ein Jahr.

13. Kanalbau Karlstraße

Von März bis September werden die Entwässerungskanäle in der Karlstraße unter Vollsperrung zwischen Hagenring und Wilhelm-Bode-Straße erneuert. Parallel verlegt BS-Netz abschnittsweise eine Fernwärmeleitung. Eine Erreichbarkeit der Grundstücke wird gewährleistet. Die Zahl der Parkplätze muss zeitweise reduziert werden.

14. Kanalbau Goslarsche Straße

Die Kanalanlagen in der Goslarschen Straße werden zwischen Rudolfplatz und Sidonienstraße noch bis September erneuert. Zusätzlich werden die Gas- und Wasserversorgungsleitungen ersetzt.

15. Kanalbau Schöppenstedter Straße

Die Kanäle werden auf ganzer Länge zwischen Fallersleber Straße und Steinweg erneuert – voraussichtlich bis Ende Mai. Im vergangenen Jahr waren kurzzeitige Unterbrechungen zur Dokumentation archäologischer Funde (eine alte hölzerne Wegbefestigung, sog. Knüppellage) erforderlich.

16-20 Haltestellen

Die Bushaltestellen Boeselagerstraße stadtauswärts in Kralenriede (16), Kastanienallee stadteinwärts (17), Schlehenhang am Schwarzen Berg (18) und Dammstraße (stadtein- und stadtauswärts) in Hondelage (19) werden niederflurgerecht ausgebaut. Die Bahnsteige der Haltestellen Nordhoffstraße und Hansestraße Ost(20) werden auf 24 Zentimeter über Schienenoberkante angehoben. Dies geht einher mit der Erneuerung des Haltestellenmobiliars. Der Schienenverkehr läuft weiter, Ersatzhaltestellen werden eingerichtet.

21. Uferstraße

Die Uferstraße wird ab der zweiten Jahreshälfte komplett saniert.

22. Verbindungsweg

Die Stadt saniert in der zweiten Jahreshälfte den Verbindungsweg zwischen der Giersbergstraße und dem Altewiekring. Parallel wird an der Fernwärmeversorgung gearbeitet, die dort den Altewiekring Richtung Comeniusstraße quert. Eine Fahrspur in jede Richtung wird während der Arbeiten immer zur Verfügung stehen.

23. Sanierung Im Wasserkamp

Die Stadt erneuert die Straße Im Wasserkamp von Grund auf. Los geht es im Frühjahr mit der Erneuerung der Versorgungsleitungen.

24. Luftschifferweg

Der Luftschifferweg wird ab Frühjahr saniert. Er wird dadurch laut der Stadt insbesondere für den Radverkehr attraktiver – als Route vom Östlichen Ringgebiet zum Ringgleis, ins Siegfriedviertel und in umgekehrter Richtung.

25. Brückenneubau Klostergang Riddagshausen

Das Projekt umfasst den Neubau der Brücke über die Wabe und den Neubau der Brücke über die Alte Mittelriede sowie ökologische Ausgleichsmaßnahmen. Die Umsetzung wird voraussichtlich im September abgeschlossen.

26. Mittelspannungsleitung Feuerbergweg

BS-Netz installiert im Frühjahr eine neue Mittelspannungsleitung vom Umspannwerk Feuerbergweg zum Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) am Lilienthalplatz, überwiegend in geschlossener Bauweise. An einigen Stellen werden umfangreichere Arbeiten in offener Bauweise nötig.

27. Stromkabel Margaretenhöhe

Die BS-Netz plant, die abgängigen Stromkabel im Straßenzug Margaretenhöhe auszuwechseln. Dabei wird es zu Verkehrsführungen und Einschränkungen in den Erreichbarkeiten kommen.

28. Kabelerneuerung Umspannwerk

BS-Netz beginnt die Erneuerung der 110-kV-Kabel zwischen dem Umspannwerk an der Straße Sandanger bis zum Umspannwerk Gifhorner Straße voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte. Die Baumaßnahme wird bis ins nächste Jahr dauern. Dabei wird es Beeinträchtigungen entlang der Gifhorner Straße geben.

29. Trinkwasserleitung Watenbüttel

BS-Netz baut eine neue Trinkwasserversorgungsleitung in Watenbüttel zwischen Im Kirchkamp und Am Grasplatz.

30. Park&Ride-Anlage Stöckheim

Die Stadt baut in Stöckheim östlich der Leipziger Straße, gegenüber der Stadtbahnhaltestelle Salzdahlumer Weg, eine Park&Ride-Anlage mit 24 Stellplätzen für Kraftfahrzeuge. Die fußläufige Anbindung erfolgt über barrierefreie Querungen. Bauzeit ist von März bis August in mehreren Bauabschnitten. Die Verkehrsführung wird mehrmals umgestellt. Die letzten vier Wochen wird die Leipziger Straße in Richtung stadtauswärts zu einer Einbahnstraße umgeändert. Fußgänger und Radfahrer werden vorbeigeführt bzw. umgeleitet.

31. Erschließung Baugebiet Wenden-West

Nördlich der A 2, zwischen der Bestandsbebauung und der Veltenhöfer Straße, haben in Wenden 2022 die Erschließungsarbeiten für den ersten Abschnitt des Baugebiets Wenden-West begonnen. Seit Herbst wird die Kreuzung der Hansestraße mit der Ernst-Böhme-Straße angepasst und eine Abbiegespur auf der Nordost-Seite der Kreuzung gebaut. Die Veltenhöfer Straße ist auf Grund von umfangreichen Leitungsarbeiten zum Anschluss des neuen Gebietes gesperrt. Sie wird voraussichtlich im Herbst 2023 wieder freigegeben.

32-54 Kleinere Maßnahmen in Braunschweig

Darüber hinaus sind kleinere Baumaßnahmen an oder auf folgenden Straßen vorgesehen:

32: Rüningenstraße (SE|BS)

33: Viewegstraße (SE|BS)

34: Fridtjof-Nansen-Str. (SE|BS)

35: Rodedamm (SE|BS, Stadt)

36: Bernerstr. (SE|BS, BS|Netz)

37: Fontanestraße und Freytagstraße (SE|BS, Stadt)

38: Eichtalstr. (SE|BS, BS|Netz)

39: Gartenstr. / Keplerstr. (SE|BS)

40: Marenholtzstraße (SE|BS, BS|Netz, Stadt)

41: Melanchthonstraße (SE|BS)

42: Schüßlerstraße (SE|BS, Stadt)

43: Alter Weg (Stadt, BS|Netz)

44: Silingenweg (SE|BS, BS|Netz)

45: Feuerbrunnen (SE|BS)

46: Alter Pippelweg (SE|BS)

47: Herzogin-Elisabeth-Straße (BS|Netz)

48: Wachholtzstraße Ecke Heinrichstraße (BS|Netz)

49: An der Wasche (BS|Netz)

50: Große Grubestraße und Steinbrink (BS|Netz)

51: Broitzemer Straße Ecke Juliusstraße (Stadt)

52: Kreuzstraße West (Stadt)

53: Ottenroder Straße (BS|Netz)

54: Celler Heerstraße (Deckensanierung, Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr)

Fahrbahndeckensanierung in Braunschweig

Die geplanten 42.000 Quadratmeter Fahrbahnsanierung verteilen sich auf insgesamt neun Hauptverkehrsstraßen und Anliegerstraßen (Gieseler Knoten, Altewiekring, Halberstadt- und Magdeburgstraße, Bundesallee, Friedrich-Seele-Straße, Lessingplatz bis Kalenwall, Wiesental, Thiedestraße, Dieselstraße und Rüningenstraße). Die jeweils nur kurze Zeit dauernden Maßnahmen werden ab den Osterferien bis Anfang November umgesetzt. Termine und Umleitungen werden aktuell mitgeteilt.

Radverkehr in Braunschweig

Im Mittelpunkt stehen laut der Stadtverwaltung Sanierung und Verbreiterung von rund zwei Kilometern Radwegen mit einem Gesamtbauvolumen von ca. einer Million Euro: Humboldtstraße, Thiedestraße/ Rüningenstraße, Hansestraße, Guntherstraße und Kurt-Schumacher-Straße. Radwege mit schlechtem Fahrkomfort erhalten sukzessive neue Fahrbahndecken, heißt es.

„Die Radwegabschnitte der Humboldtstraße und der Kurt-Schumacher-Straße werden auf den neuen Braunschweiger Standard verbreitert, was bei den übrigen Maßnahmen aufgrund der örtlichen Gegebenheiten nicht möglich ist“, so die Stadt. Ergänzend werden Schutzstreifen für Radfahrer, wie beispielsweise in der Petristraße, und Radwegfurten (u.a. am Rudolfplatz) rot markiert. An der Wallringroute werden u. a. die Querungsmöglichkeiten verbessert. Weitere Fahrradständer an Haltestellen werden gebaut und Radverkehrszählgeräte teils mit Datendisplays installiert.

Ausbau des Glasfasernetzes in Braunschweig

Die Telekom hat seit 2021 in vielen Stadtteilen mit dem Glasfaserausbau begonnen und große Teile mit schnellem Internet versorgt. Im Bebelhof wird der begonnene Glasfaserausbau in 2023 fortgesetzt, ebenso in der Nordstadt, in Rüningen und im Siegfriedviertel. In diesem Jahr setzt sich der Ausbau auch in den Stadtteilen Innenstadt (innerhalb des Okerumflutgrabens), in Mascherode, Rautheim, Südstadt, in der Lindenbergsiedlung, in Lehndorf-Kanzlerfeld, Broitzem, Gartenstadt, Hondelage, Volkmarode, Dibbesdorf, Schapen, Gliesmarode, Riddagshausen, Querum und in weiteren Teilen der Nordstadt für rund 59.000 Haushalte fort.

In Lamme hat die Deutsche Glasfaser mit den Ausbauarbeiten begonnen. Es werden ca. 25 Leitungskilometer Glasfaser verlegt.

Beide Unternehmen planen laut der Stadtverwaltung, in den nächsten Jahren weitere Stadtteile zu erschließen.

Ausbau der Ladeinfrastruktur in Braunschweig

Der Ausbau von Elektroladesäulen wird verstärkt. Es ist geplant, bis Ende 2024 insgesamt 200 neue Ladepunkte zu errichten – und bis 2026 noch mal dieselbe Anzahl. BS Energy hat den Zuschlag für die Konzession zur Errichtung und zum Betrieb von öffentlicher Ladeinfrastruktur erhalten. Das Unternehmen plant im ersten Schritt eine gleichmäßige Abdeckung aller Stadtbezirke mit Lademöglichkeiten. Darüber hinaus werde der Ausbau bis 2026 bedarfsgerecht erfolgen, heißt es.

Neue Fahrbahndecke für die Bundesstraße 214

Die B214 soll zwischen der A2-Anschlussstelle Braunschweig-Watenbüttel bis zum Gut Steinhof eine neue Fahrbahndecke erhalten. Geplanter Baubeginn ist laut der Landesbehörde für Straßenbau Juli (Ferienzeit). Voraussichtliche Bauzeit: sechs Wochen.