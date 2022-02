Osterode. Die Test- und Maskenpflicht an Schulen soll Stück für Stück entfallen. Auch Klassenfahrten sollen wieder möglich werden.

Maske auf Federmäppchen: Die Coronaregeln an Schulen sollen bald gelockert werden.

Coronavirus-Pandemie Corona: Lockerungen für Schulen in Sicht

Darum sind die Corona-Zahlen im Kreis Göttingen so extrem

Darum sind die Corona-Zahlen im Kreis Göttingen so extrem

Die Corona-Einschränkungen an niedersächsischen Schulen sollen sukzessive zurückgefahren werden. Das Kultusministerium legte nun einen Plan dazu vor. Teil davon soll die Möglichkeit von Klassenfahrten nach den Osterferien sein, die Testpflicht soll reduziert und die Maskenpflicht gelockert werden.

„Unser Exit-Plan wird den Kindern und Jugendlichen angemessene, spürbare Erleichterungen und Freude im Schulalltag verschaffen. Das ist gut und richtig und notwendig. Wir lockern umfassend, aber wir lockern mit Augenmaß“, so Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD).

Ab dem 7. März muss nur noch dreimal wöchentlich getestet werden, nach den Osterferien soll die Frequenz noch einmal erhöht werden und anschließend die verbindlichen Testungen komplett auslaufen.

Ab dem 21. März können laut Ministerium dann als erste die Grundschüler sowie diejenigen an Förderschulen die Maske im Unterricht am Platz ablegen. Ab dem 2. Mai soll die Maskenpflicht am Platz im Unterricht dann auch für Schüler der Sekundarbereiche und der berufsbildenden Schulen entfallen.

In allen Lockerungsstufen gilt, dass, wenn in einer Klasse ein positiver Fall auftritt, für fünf Tage die Maske auch wieder am Platz zu tragen ist.

jlk