Blaulicht Tierköder mit Schraube in Seesen gefunden

Beim „Gassi-Gehen“ mit seinem Hund entdeckte ein 54-jähriger Seesener am Montag, 14. Februar, gegen 14 Uhr, einen präparierten Tierköder in der Hochstraße in Seesen.

Die Polizei berichtet, dass der Köder in seiner Beschaffenheit dazu geeignet sei, Haustiere zu töten, da im Inneren eine Schraube steckte.

Der Tierköder wurde von der Polizei sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Sachdienliche Hinweise an die Polizei Seesen unter 05381/9440.

pol