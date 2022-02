Braunschweig. Zeitgleich war die Partei „Die Rechte“ auf dem Schlossplatz vertreten. Einige der Neonazis schlossen sich wieder dem „Montagsspaziergang“ an.

Nach Polizeiangaben demonstrierten in der Braunschweiger Innenstadt dieses Mal rund 750 Menschen gegen die Corona-Maßnahmen. Video: Cornelia Steiner

Montagsspaziergang in Braunschweig am 14. Februar

Montagsspaziergang" in Braunschweig am 14. Februar

Protest gegen Corona-Maßnahmen Rund 780 demonstrieren in Braunschweig gegen Corona-Politik

Zum wiederholten Mal zogen am Montagabend Kritiker der Corona-Politik durch die Braunschweiger Innenstadt. Die Polizei begleitete die angemeldete Versammlung, der Verkehr wurde stellenweise beeinträchtigt. Nach Auskunft von Polizeisprecher Dirk Oppermann nahmen rund 780 Menschen an dem „Montagsspaziergang“ teil. Es habe keine besonderen Vorkommnisse gegeben.

Auf dem Schlossplatz führte die Partei „Die Rechte“ zeitgleich eine Kundgebung mit rund 10 Teilnehmern durch. 18 Antifa-Anhänger protestierten dagegen. Aus der Gruppe der Neonazis habe es eine verbale Attacke gegen einen Pressevertreter gegeben, so Oppermann. In diesem Fall ermittle die Polizei, und ebenso in einem weiteren Fall wegen Verstoßes gegen die Versammlungsauflagen seitens der Rechtsextremen.

