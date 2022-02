Überfälle in Rosdorf: Neun Autos und zwei Garagen aufgebrochen

Rosdorf. Neun Autos und zwei Garagentore aufgebrochen – Ziemlich umtriebig waren unbekannte Täter am Wochenende in Rosdorf.

In Rosdorf haben Unbekannte in der Nacht zu Samstag gleich neun Pkw aufgebrochen.

In Rosdorf haben Unbekannte in der Nacht zu Samstag nach derzeitigem Stand insgesamt neun Pkw aufgebrochen. Allein sieben Taten ereigneten sich in der Wiesenstraße, zwei weitere im Steinflurweg. Aus den Fahrzeugen stahlen die Täter unter anderem geringe Mengen Bargeld und diverse kleinere Gegenstände wie Handschuhe, eine Sonnenbrille oder Kaugummi. Die Höhe des verursachten Gesamtschadens ist noch unbekannt.

In der Straße Ulenloch machten sich Einbrecher in derselben Nacht außerdem an zwei Garagentoren zu schaffen. Aus einer Garage stahlen die Täter in der Folge zwei hochwertige E-Bikes. Die Räder wurden wenig später im Rahmen eines anderen Einsatzes bei einem 37 Jahre alten Mann aufgefunden und sichergestellt.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Polizei Göttingen unter 0551/491-2115 entgegen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.