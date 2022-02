Feuer zerstört Verkaufswagen in Clausthal-Zellerfeld

Clausthal-Zellerfeld. Verkaufswagen einer Metzgerei in Clausthal-Zellerfeld gerät am Donnerstagmorgen aus ungeklärter Ursache in Brand.

Alarm am Donnerstagvormittag: In Brand geraten ist gegen 9.46 Uhr der Verkaufswagen einer Metzgerei, der am Thomas-Mertens-Platz in Clausthal-Zellerfeld abgestellt war. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung.

Demnach wurde der Wagen bei dem Brand, der laut Polizei aus noch ungeklärter Ursache entstand, vollständig zerstört.

Schäden an angrenzenden Objekten

Durch die Hitzeentwicklung kam es laut dem Polizeibericht außerdem zu leichten Sachschäden an einer nahestehenden Litfaßsäule, einem angrenzenden Restaurantgebäude und einem weiteren Verkaufswagen, der zu dem Restaurant gehört und ebenfalls in der Nähe abgestellt war.

Die Feuerwehr konnte durch ihr rasches Eingreifen aber verhindern, dass das Feuer sich ausbreitete. Verletzt worden sei niemand, so berichtet die Polizei weiter. Es entstand allerdings ein Schaden in noch unbekannter Höhe.

Straße in CLZ gesperrt

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Straße rund um den Thomas-Mertens-Platz war für die Dauer der Löscharbeiten gesperrt.

pol