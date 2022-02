Werner-von-Siemens-Ring geht an Göttinger Nobelpreisträger

Nobelpreisträger Stefan Hell leitet die Abteilung Nano-Biophotonik am Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie in Göttingen.

Die Stiftung Werner-von-Siemens-Ring zeichnet in diesem Jahr gleich zwei bahnbrechende Leistungen in der Technik aus: Die Wissenschaftler unter dem Dach des Biotechnologieunternehmens Biontech – Ugur Sahin, Özlem Türeci, Christoph Huber und Katalin Karikó – haben mit ihrer erfolgreichen Grundlagenforschung an mRNA-Wirkstoffen ein neues Zeitalter der Medizin begründet.

Dem Nobelpreisträger und Direktor des Göttinger Max-Planck-Instituts für biophysikalische Chemie Stefan Hell wiederum ist es gelungen, mit einer neuartigen Technologie lebende Zellen auf molekularer Ebene zu beobachten. Der Blick ins molekular Kleine ermöglicht den Lebens- und Materialwissenschaften eine Vielzahl neuer Erkenntnisse. Hell wird für seine Lebensleistung ausgezeichnet.

Superresolution STED-Mikroskop

Das von ihm entwickelte Superresolution STED-Mikroskop (STimulated Emission Depletion Mikroskopie) zeigt biologische Strukturen in einer Auflösung, die vorher in der Lichtmikroskopie physikalisch nicht möglich schien. Beispielsweise kann durch das STED-Mikroskop beobachtet werden, wie Proteine auf der Nanoskala in der Zelle angeordnet sind und wie diese aufeinander wirken. Wissenschaftler können so die molekularen Mechanismen von Krankheiten wie Alzheimer, Parkinson oder Krebs besser verstehen.

Auch die dynamischen Veränderungen von Neuronen-Strukturen im Gehirn, die sich zum Beispiel während Lernprozessen abspielen, lassen sich anhand seiner Fluoreszenzmikroskopie viel genauer verfolgen. Der Werner-von-Siemens-Ring wird seit 1916 überreicht.

dpa