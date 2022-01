Goslar startet Spendenaktion: „Impfpatenschaften für Impfgegner“

Mit einer großen Spendenaktion unter dem Motto „Impfpatenschaften für Impfgegner“ möchte der Landkreis Goslar die hiesigen Corona-Spaziergänger zu (unfreiwilligen) Impfhelfern machen und mit dem gesammelten Geld die weltweite Corona-Impfkampagne Covax von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der Unicef unterstützen. Das teilt die Kreisverwaltung mit.

„Während die Impfgegner auf die Straße gehen, wollen wir Woche für Woche so viele Paten wie möglich finden, die quasi im Namen der Spaziergänger spenden, um die Finanzierung von Corona-Schutzimpfungen in den ärmsten Ländern der Welt zu ermöglichen“, beschreibt Goslars Landrat Dr. Alexander Saipa die Intention der Spendenaktion.

Wie viele Impfungen erlaufen die Demonstranten für die ärmsten Länder der Welt?

Wöchentlich will der Landkreis bis Ende März, die Anzahl der Demonstranten in Relation zum Spendenaufkommen setzen, um so zu errechnen, wie viele Impfungen die „Spaziergänger“ für die Menschen in den ärmsten Ländern der Welt erlaufen haben. Die Kosten für eine Impfdose belaufen sich auf ungefähr 4,50 Euro. Für jeden Spaziergänger soll mindestens eine zusätzliche Impfung in ärmeren Ländern ermöglicht werden. Weitere Infos sollen im Laufe des Montags folgen.