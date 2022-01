Sturmtief fegt über den Brocken – kaum Schäden im Altkreis

Harz. Sturmtief „Nadia“ richtet vielerorts in Norddeutschland erhebliche Schäden an. Im Kreisgebiet bleibt es eher ruhig.

Sturmtief „Nadia“ ist mit einer Spitzengeschwindigkeit von 130 Stundenkilometern über die Brockenkuppe hinweggefegt. Der Spitzenwert sei am späten Samstagnachmittag gemessen worden, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes. In der Nacht seien es in der Spitze 125 Stundenkilometer Windgeschwindigkeit gewesen. Im Gebiet des Altkreises Osterode stürzten derweil einige Bäume um, größere Schäden sind bislang aber nicht bekannt.