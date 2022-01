Inzidenz im Kreis Göttingen steigt weiter – längere Winterruhe

Hannover/Göttingen. Die neue Corona-Verordnung des Landes tritt wohl ab Mittwoch in Kraft.

Die derzeit geltenden Beschränkungen der sogenannten „Winterruhe“ sollen bis zum 23. Februar verlängert werden. Das geht aus dem Änderungsentwurf der Corona-Verordnung des Landes hervor, den Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) am Freitag im Gesundheitsausschuss des Landtags in Hannover vorgestellt hat (wir berichteten). Damit gelten weiterhin die Regeln der Warnstufe 3.

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Sonntag eine 7-Tage-Inzidenz von 431,9 für den Landkreis Göttingen. Der tatsächliche Wert liegt aber deutlich höher – das Gesundheitsamt hatte in der vergangenen Woche mitgeteilt, dass derzeit viele Fälle wegen Überlastung nicht an das RKI übermittelt werden können.

dpa/jlk