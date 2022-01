In Goslar: Mit Schusswaffe und Beil klauen Unbekannte Handys

Zu einem brutalen Raubüberfall kam es am Abend des 27. Januar in Goslar. Zwei bislang unbekannte Männer betraten gegen 20.45 Uhr durch den Eingang eines dazugehörigen Getränkemarktes einen Lebensmittelmarkt in der Carl-Zeiß-Straße. Zielgerichtet gingen sie dort zu einer Vitrine in der Elektronikabteilung des Geschäftes, schlugen die Glasscheibe ein und entwendeten aus den Auslagen mehrere Mobiltelefone.

Fahndung verläuft ergebnislos

Bewaffnet war das Duo dabei mit einem Beil und einer Schusswaffe, vermutliche zur Sicherung der Beute, wie die Polizei mitteilt.

Obwohl eine sofortige Fahndung einleitet wurde, gelang es den Dieben zu entkommen. Sie hinterließen eine Schadenshöhe von mehreren Tausend Euro.

Die Polizei bittet nun Personen, die die Täter bei der Tat bzw. der anschließenden Flucht beobachtet haben, Angaben zu einem genutzten Fahrzeug, speziell einem silbernen VW Passat, machen oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der 05321/3390 zu melden.

