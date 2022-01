A7 wird zwischen Seesen und Northeim voll gesperrt

Die A7 wird ab Freitag, 28. Januar, 19 Uhr, bis Sonntag, 30. Januar, 15 Uhr, zwischen den Anschlussstellen Seesen und Northeim Nord in beide Richtungen voll gesperrt. Darüber informiert die Via Niedersachsen.

Grund für die Maßnahme ist die Verkehrsumlegung im Bauabschnitt 1 von den Außen- auf die Innenspuren und im Bauabschnitt 2 auf die neu gebaute Richtungsfahrbahn.

Der Verkehr in Richtung Kassel wird an der Anschlussstelle Seesen abgeleitet und über die U13a zur Anschlussstelle Northeim Nord geführt. In Richtung Hannover wird an der Anschlussstelle Northeim Nord abgeleitet und über die U64a zur Anschlussstelle Seesen geführt.