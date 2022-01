Sartorius verzeichnet 2021 Wachstum von 50 Prozent

Sartorius hat auch im zweiten Jahr der Pandemie stark abgeschnitten. Der Pharma- und Laborausrüster mit Hauptsitz in Göttingen profitierte nicht nur von der Nachfrage von Impfstoff- und Testherstellern, auch das Basisgeschäft abseits Corona florierte. Positiv hinzu kamen Übernahmen. Dazu erklärt Vorstandschef Joachim Kreuzburg: „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben auch das zweite Pandemiejahr mit all seinen Herausforderungen hervorragend bewältigt. Trotz angespannter Lieferketten konnten wir unsere Kunden bei ihren anspruchsvollen Projekten in der Entwicklung und Produktion von Biopharmazeutika und Impfstoffen unterstützen, sind in beiden Sparten kräftig gewachsen und haben unsere mehrmals erhöhten Finanzziele erreicht und teilweise übertroffen. Auch bei der Erweiterung unserer Produktionskapazitäten sind wir sehr gut vorangekommen. Besonders freue ich mich, dass wir mehr als 3.000 zusätzliche Arbeitsplätze schaffen konnten.“

Der Umsatz stieg vorläufigen Berechnungen zufolge im Jahresvergleich um knapp 48 Prozent auf 3,45 Milliarden Euro, der Auftragseingang wuchs um gut die Hälfte, wie der Dax-Konzern am Donnerstag in Göttingen mitteilte. Damit übertraf Sartorius leicht die Erwartungen. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (Ebitda) erhöhte sich um fast 70 Prozent auf rund 1,18 Milliarden Euro, der Anteil des operativen Gewinns am Umsatz, stieg auf 34,1 Prozent nach 29,6 Prozent ein Jahr zuvor. Unter dem Strich blieb ein bereinigter Gewinn von 553 Millionen Euro nach 299 Millionen Euro in 2020.

Für das neu angelaufene Geschäftsjahr rechnet das Management nun jedoch mit weniger Wachstum. Der Erlös soll um 14 bis 18 Prozent anziehen bei einer bereinigten Ebitda-Marge „auf dem hohen Niveau des Vorjahres von etwa 34 Prozent“. Diesen Wert peilt Sartorius nun auch mit seinen angepassten Mittelfristzielen für 2025 an. Bisher hatte das Management um Konzernchef Joachim Kreuzburg hier rund 32 Prozent angepeilt.

Das mittelfristige Umsatzziel von rund 5 Milliarden Euro bleibt unverändert.

Der Schwerpunkt liegt weiter auf dem Ausbau von Produktionskapazitäten, zum Beispiel in Deutschland, den USA und Südkorea.

In allen drei Geschäftsregionen verzeichnete Sartorius im Geschäftsjahr 2021 deutliche Zuwächse. In der mit einem Anteil von rund 41 Prozent umsatzstärksten Region Europa, Mittlerer Osten, Afrika lag der Umsatz bei 1.411 Millionen Euro, was einem Plus von wechselkursbereinigt 50,8 Prozent entspricht. Auf die Region Amerika entfielen etwa 33 Prozent des Konzernumsatzes. Hier wuchs das Geschäft wechselkursbereinigt um 45,5 Prozent auf 1.141 Millionen Euro.

Ebenfalls sehr dynamisch entwickelte sich der Umsatz in der Region Asien / Pazifik mit einem Zuwachs von wechselkursbereinigt 52,3 Prozent auf 897 Millionen Euro, der Anteil am Konzernumsatz betrug 26 Prozent.

Der Sartorius Konzern ist bilanziell und finanziell weiter sehr solide aufgestellt. Die Eigenkapitalquote lag zum 31. Dezember 2021 bei 30,2 Prozent (31. Dezember 2020: 30,8 Prozent).

Fast 14.000 Mitarbeiter

Zum 31. Dezember 2021 beschäftigte Sartorius weltweit insgesamt 13.832 Menschen. Im Vergleich zum Jahresende 2020 ist die Mitarbeiterzahl damit um 3.195 beziehungsweise 30,0 Prozent gestiegen. Der im Vergleich zu den Vorjahren beschleunigte Zuwachs ist Folge der Erweiterung der Produktionskapazitäten vor dem Hintergrund des dynamischen Wachstums.

Die Sparte Bioprocess Solutions, die eine breite Palette innovativer Technologien für die Herstellung von Biopharmazeutika und Impfstoffen anbietet, wuchs 2021 um wechselkursbereinigt 54,7 Prozent auf einen Umsatz von 2.727 Millionen Euro. Besonders das Geschäft mit Produzenten biopharmazeutischer Medikamente entwickelte sich sehr positiv. Darüber hinaus steuerte pandemiebedingte Nachfrage, im Wesentlichen aufgrund der von einigen Kunden aufgebauten Coronavirus-Impfstoffproduktion, einen Wachstumsbeitrag von rund 20 Prozentpunkten bei.

Auftragseingang wächst erheblich

Noch stärker als der Umsatz entwickelte sich der Auftragseingang, der um wechselkursbereinigt 57,6 Prozent auf 3.484 Millionen Euro zulegte. Ein Teil des höheren Auftragseingangs geht auf das veränderte Bestellverhalten einiger Kunden zurück, die ihre Aufträge weiter im Voraus platzierten als das üblicherweise der Fall ist.

Die auf Technologien für die Life-Science-Forschung und Pharmalabore spezialisierte Sparte Lab Products & Services wuchs gegenüber einer pandemiebedingt gedämpften Vorjahresentwicklung ebenfalls deutlich um wechselkursbereinigt 32,0 Prozent auf 722 Millionen Euro.

Besonders dynamisch entwickelte sich das strategische Wachstumsfeld der Bioanalytik. Ebenso stark wie der Umsatz entwickelte sich der Auftragseingang mit einem Plus von wechselkursbereinigt 32,6 Prozent auf 784 Millionen Euro.

„Wir blicken der weiteren Geschäftsentwicklung sehr optimistisch entgegen. Für weiteres Wachstum investieren wir mit Hochdruck in Kapazitäten und verstärken uns weltweit in allen Bereichen mit neuen Mitarbeitern. Nach dem Ertragssprung 2021 streben wir für die Marge im laufenden Jahr das gleiche hohe Niveau an. Darüber hinaus haben wir uns ein ehrgeiziges Ziel zur kontinuierlichen Reduzierung unserer CO 2 -Emissionsintensität gesetzt“, betonte Kreuzburg.

CO2-Emissionen erheblich reduzieren

Als Technologiepartner von Entwicklern und Herstellern innovativer Medikamente und Impfstoffe tragen die Geschäftsaktivitäten von Sartorius laut Unternehmen direkt zu sozialen Nachhaltigkeitszielen bei, die darauf abzielen, die Gesundheit und das Wohlbefinden von Menschen zu verbessern. Auch zur Verringerung des ökologischen Fußabdrucks hat Sartorius bereits in der Vergangenheit eine Reihe von Maßnahmen vorgenommen, wie etwa die Umstellung auf erneuerbare Energien oder die Optimierung von Verpackungen und die verstärkte Nutzung von Recycling.

Nun hat der Konzern seine Ambitionen in diesem Bereich mit einem ganzheitlichen Ziel verknüpft. Sartorius legt dabei den Fokus auf die Reduzierung der CO 2 -Emissionsintensität, die den Emissionsausstoß im Verhältnis zum Umsatz angibt.

Sartorius will seine CO 2 -Emissionsintensität bis 2030 um durchschnittlich rund zehn Prozent pro Jahr reduzieren und dafür perspektivisch jährlich rund ein Prozent seines Umsatzes für entsprechende Maßnahmen aufwenden.

dpa/kic