Mann attackiert Fußgänger in Göttingen

Unvermittelt auf der Straße attackiert und am Oberkörper verletzt worden ist laut einem Bericht der Polizei am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr ein Fußgänger in Göttingen. Wie es in der Mitteilung heißt, habe ein mutmaßlich psychisch kranker Mann das Opfer in der Göttinger Königsallee plötzlich angegriffen.

Der 34-jährige Angreifer wurde laut den Angaben der Polizei noch am Tatort von der Polizei überwältigt und festgenommen. Das Opfer kam mit dem Rettungswagen in eine Klinik.

Ersten Ermittlungen zufolge soll der 57-jährige Göttinger offenbar rein zufällig von dem 34-jährigen Mann als Opfer ausgewählt worden sein, so heißt es im Bericht.

Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und für „strafprozessuale Folgemaßnahmen“ zur Dienststelle transportiert. Die weiteren Ermittlungen der Polizei dauern an.

jk