Wildschweinrotte bei Torfhaus wird bejagt

Die Verwaltung des Nationalparks Harz bereitet eigenen Angaben zufolge die Jagd auf eine Wildschweinrotte mit etwa einem Dutzend Tieren vor. Diese hätten sich in der Nähe der Jugendherberge Torfhaus in Altenau-Schulenberg niedergelassen. Es sei absehbar, dass die Schweine sich dort dauerhaft ansiedeln und stark vermehren könnten, was verhindert werden solle, so die Nationalparkverwaltung. Eine direkte Begegnung mit den Schweinen könne für Menschen gefährlich sein, insbesondere wenn die Tiere sich bedroht fühlten.

Gefahrenabwehr und Eindämmung der Afrikanischen Schweinepest

Zur Gefahrenabwehr für Einwohner und Besucher werde daher die Jagd auf diese Rotte vorbereitet. Sie solle in den nächsten Tagen stattfinden. Die verstärkte Jagd auf Schwarzwild, besonders in Ortschaften, diene zudem der Eindämmung der Afrikanischen Schweinepest, auch wenn es aktuell keine Hinweise darauf gebe, dass diese bislang im Nationalparkgebiet aufgetreten sei.

Tiere nicht füttern

Bewohner und Gäste seien dringend gebeten, die Tiere nicht zu füttern und Lebensmittel nicht in unverschlossenen Müllbehältern zu entsorgen. Diese würden von Wildschweinen als Nahrungsquelle betrachtet. Grundstückseigentümer sollten zum Beispiel durch die Installation fester Zäune dafür sorgen, dass die Tiere nicht auf ihre Grundstücke gelangen könnten.

dpa