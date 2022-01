Göttinger Wissenschaftler werben erfolgreich EU-Mittel ein

Niedersächsische Wissenschaftler haben sehr erfolgreich EU-Forschungsmittel eingeworben. Sie haben insgesamt sieben sogenannte Starting Grants des Europäischen Forschungsrats (European Research Council, ERC) nach Niedersachsen geholt. Damit fließen bis zu 10,5 Millionen Euro in niedersächsische Forschungsprojekte. Das teilt das Wissenschaftsministerium mit. Darunter sind auch Projekte aus Göttingen.

„Sieben Starting Grants sind ein hervorragender Erfolg“, so Niedersachsens Wissenschaftsminister Björn Thümler. „Ich gratuliere den exzellenten Preisträgerinnen und Preisträgern ganz herzlich dazu. Dass unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eine so stolze Summe nach Niedersachsen holen, zeigt, dass wir mit unserer auf Europa ausgerichteten Forschungspolitik auf dem richtigen Weg in die Zukunft sind. Den Erfolg niedersächsischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bei der Einwerbung von EU-Fördermitteln werden wir weiter stärken.“

Der ERC vergibt seine Fördermittel (Grants) in einem mehrstufigen, hochkompetitiven Auswahlverfahren und erlaubt die Förderung einer im Vergleich zur Nachfrage sehr geringen Anzahl an Projekten. Diese werden jedoch mit vergleichsweise großen Summen gefördert. Die vom ERC verliehenen Grants genießen innerhalb der Wissenschaft eine hohe Reputation und gelten als Ausweis der Exzellenz. Die ERC-Grants richten sich an Forschende unterschiedlicher Karrierestufen. Dabei werden die Starting Grants an exzellente Wissenschaftler vergeben, die im Begriff stehen, ihre eigene unabhängige Forschung mit einem eigenen Team zu beginnen. Die Förderung beträgt bis zu 1,5 Millionen Euro über fünf Jahre, sie kann im Einzelfall auf bis zu 2,5 Millionen Euro erhöht werden.

Folgende Göttinger Projekte werden gefördert:

Raymundo Báez Mendoza, Deutsches Primatenzentrum: „Neuronal basis of group cooperation and social ties in monkeys and humans“

Lakshmi Pradeep Chitta, Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung, Göttingen: „Resolving magnetic ORIGINs of the hot solar atmosphere“

Alexander Ecker, Georg-August-Universität Göttingen: „Deep Neuron Embeddings: Data-driven multi-modal discovery of cell types in the neocortex“

Michael Heide, Deutsches Primatenzentrum: „Deciphering the role of C2H2 zinc finger transcription factors during primate neocortex development and evolution“