Kampfmittelsondierungen in Göttingen: Zeitzeugen gesucht

Die Stadt Göttingen ruft für die aktuellen Kampfmittelsondierungen Zeitzeuginnen und Zeitzeugen auf, sich mit individuellen Kenntnissen über mögliche Bombenblindgänger zu melden. Nach den Erfahrungen des Kampfmittelbeseitigungsdienstes Niedersachsen sind Angaben aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges und unmittelbar danach für die Ermittlungen sehr wertvoll. Die Sondierungen an Verdachtspunkten zu Bombenblindgängern in der Weststadt gehen weiter.

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst Niedersachsen (KBD) untersucht diese Stellen, nachdem er neue Daten des Landesamtes für Geoinformation und Landvermessung Niedersachsen ausgewertet hatte. Für die Ermittlung der Fundorte und der Art verborgener Kampfmittel in Göttingen insgesamt können nach den Erfahrungen des KBD Zeitzeugen wichtige Informationen liefern. Nach Angaben des KBD dürfte es im Zweiten Weltkrieg 27 Luftangriffe auf Göttingen gegeben haben, dabei wurden den Plänen der Alliierten zufolge 2.470 Bomben abgeworfen. Einige davon sind Blindgänger, möglicherweise auch an Standorten, die bisher noch unbekannt sind.

Angaben sehr wertvoll

Sprengmeister Thorsten Lüdeke vom KBD erläutert: „Hinweise von Zeitzeuginnen und Zeitzeugen sind für unsere Arbeit sehr wertvoll. Sie haben damals den Krieg und die Zeit danach miterlebt. Sie können Ereignisse schildern und Informationen geben, die alte Dokumente oder Fotos einfach nicht vermitteln können. So sind wir in Niedersachsen schon mehrfach durch Angaben von Zeitzeuginnen und Zeitzeugen auf im Erdboden verborgene Blindgänger aufmerksam geworden und konnten sie entschärfen oder kontrolliert sprengen. Auch in Göttingen können Berichte von Zeitzeuginnen und Zeitzeugen zu möglichen Blindgängern also sehr wichtig für die Sicherheit der Bewohnerinnen und Bewohner sein.“

Lüdeke appelliert an alle, die den Zweiten Weltkrieg noch miterlebt haben, sich bei der Stadt Göttingen zu melden – auch nach so vielen Jahren. „Die Weitergabe der Informationen ist sehr wichtig. Sonst gehen diese Angaben irgendwann verloren und Kampfmittel bleiben im Verborgenen. Viele stellen nach wie vor eine große Gefahr für Leib und Leben der Bewohnerinnen und Bewohner dar.“ Ein Zeitzeuge hat das bereits getan. Er schilderte den Fachleuten die Lage eines Punktes, an dem seiner Erinnerung nach ein Blindgänger liegen müsste, und zeigte ihnen später vor Ort die Stelle. Der KBD veranlasste eine Luftbildanalyse. Sie zeigt eindeutig einen Blindgängerverdachtspunkt an genau dieser Stelle. Dieser Punkt gehört nun zu den Orten, die der KBD als vorrangig zu prüfen einstuft.

Kontakt für Zeitzeugen

Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, die Informationen zu möglichen Blindgängern haben, melden sich bitte bei der Stadt Göttingen unter: 0551 400-4045, montags bis donnerstags 8 bis 15 Uhr, freitags 8 bis 13 Uhr, E-Mail kb@goettingen.de.