Auto landet auf Dach: Zwei Frauen bei Unfall im Oberharz verletzt

Eine 49-jährige Autofahrerin war am Montag, 27. Dezember, aus Richtung Dammhaus in Richtung Sonnenberg unterwegs. Hinter der Magdeburger Hütte kam sie laut Angaben der Polizei in einer Kurve aufgrund extremer Straßenglätte ins Schleudern.

In der Folge kommt sie nach links von der Fahrbahn ab und rutscht in den Straßengraben. Hierbei kippt ihr Fahrzeug um und bleibt auf dem Dach liegen. Die Fahrerin und ihre Beifahrerin erlitten Verletzungen. Sie wurden anschließend per Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in eine Klinik transportiert.

Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von ca. 13.000 Euro. Die B242 musste für ca. 1,5 Stunden voll gesperrt gesperrt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Clausthal-Zellerfeld war mit einem kompletten Löschzug vor Ort, sicherte und säubert die Unfallstelle.

pol