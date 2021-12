Rettungswagen und Citroën kollidieren auf Kreuzung in Göttingen

Göttingen. Bei einem Unfall am Dienstag in Göttingen wurde ein 25 Jahre alter Krankenwagenfahrer schwer verletzt. Die Polizei ermittelt.

Beim Zusammenstoß zwischen einem Rettungswagen und einem Citroën-Berlingo ist am Dienstagmittag, 28. Dezember, der 25 Jahre alte Fahrer des Krankenwagens schwer verletzt worden. Der Mann aus dem Landkreis Goslar wurde in eine Klinik eingeliefert. Die 52-jährige Pkw-Fahrerin aus Göttingen blieb unverletzt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an, so die Polizei.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr der RTW mit Sonder- und Wegerechten die B 27 in Fahrtrichtung „An der Lutter“. An der Kreuzung zur Hannoverschen Straße stieß das Einsatzfahrzeug aus noch ungeklärter Ursache mit dem in diesem Moment von rechts kommenden Auto zusammen. Der RTW touchierte den Wagen am Heck und blieb danach auf der Kreuzung stehen. Beide Fahrzeuge waren infolge der Kollision nicht mehr fahrbereit.

Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0551/491-2215 bei der Polizei Göttingen zu melden. Die weiteren Ermittlungen in der Sache dauern noch an.

pol