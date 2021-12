Ein Elektroniker arbeitet an Gerät (Symbolbild).

Ausbildung Gute Konjunktur: Mehr Ausbildungsplätze in Südniedersachsen

Zum Ende des Jahres hat die Handwerkskammer Hildesheim-Südniedersachsen Bilanz über die neu abgeschlossenen Ausbildungsverhältnisse gezogen. In den Landkreisen Göttingen (+ 7 Prozent), Hildesheim (+ 11), Holzminden (+ 6) und Northeim (+ 15) wurden zum Stichtag am 22. Dezember insgesamt zehn Prozent mehr neue Lehrverhältnisse in die Lehrlingsrolle der Handwerkskammer eingetragen.

Im Dezember des Vorjahres hatten sich 1.279 junge Menschen für eine Lehre im Handwerk entschieden, demgegenüber sind es aktuell 1.405 Auszubildende. „Die Zahlen machen Mut“, sagt Simon Kreipe, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer. „Sie zeigen, dass das Handwerk mit seinen rund 130 Berufen auch in unsicheren Zeiten gute berufliche Perspektiven bietet. Für Schülerinnen und Schüler, die im kommenden Jahr die Schule verlassen, und für ihre Eltern sind diese Zahlen ein guter Anlass, um mit Blick auf das kommende Ausbildungsjahr auch über eine Lehre in einem Handwerksberuf nachzudenken.“

Handwerk könnte von den Klimazielen profitieren

Kreipe sieht die angestiegenen neuen Azubi-Zahlen auch im Zusammenhang mit der positiven konjunkturellen Entwicklung im Handwerk: „Gerade im Bau- und Ausbauhandwerk sowie in vielen anderen Gewerken hat sich die Konjunktur im Jahresverlauf deutlich erholt, sodass wir davon ausgehen, dass sich dieser positive Trend auch im neuen Jahr fortsetzen wird.“

Außerdem sei damit zu rechnen, dass mit Blick auf die politischen Ziele die Bauinvestitionen weiter zulegen werden, insbesondere im Wohnungsbau und im Bereich der energetischen Sanierung.

„Ohne das Handwerk und seine gut ausgebildeten Mitarbeiter wird Deutschland seine ehrgeizigen Klimaziele nicht erreichen können. Daher heißt es: mitmachen, anstatt nur darüber zu reden“, so Simon Kreipe weiter.