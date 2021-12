Weihnachten: Ungenaue Inzidenz wohl auch im Landkreis Göttingen

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) betrug die 7-Tage-Inzident im Landkreis Göttingen am Sonntag nur noch 89,2, wie die Verwaltung mitteilt – allerdings ist die Zahl wohl deutlich verzerrt: „Während der Feiertage und zum Jahreswechsel ist bei der Interpretation der Fallzahlen zu beachten, dass mit einer geringeren Test- und Meldeaktivität zu rechnen ist, so dass die im Dashboard und Lagebericht ausgewiesenen Daten nur ein unvollständiges Bild der epidemiologischen Lage ergeben könnten“, schreibt das RKI in einem Hinweis.

Vor den Feiertagen hatte die Inzidenz im Landkreis noch über 150 gelegen. Derzeit gilt unabhängig davon landesweit die sogenannte Weihnachts- und Neujahrsruhe mit den Regeln der Warnstufe 3.

jlk