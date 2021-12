Landkreis Göttingen sucht Wohnraum für Geflüchtete

Der Landkreis Göttingen benötigt wieder verstärkt Wohnungen für Geflüchtete. Gesucht werden Wohnungen für Familien, Ehepaare oder Einzelpersonen. Die Miete sollte den ortsüblichen Angemessenheitswerten für Bruttokaltmieten entsprechen.

Vermieterinnen und Vermieter, die Wohnraum anzubieten haben, werden gebeten, sich mit dem Landkreis in Verbindung zu setzen unter 0551 525-3000 oder per Mail an fluechtlingsunterbringung@landkreisgoettingen.de. Alle Vermietungsangebote werden zunächst registriert.

Der Landkreis Göttingen setzt sich dann umgehend mit Vermieterinnen und Vermietern in Verbindung, sobald eine Unterbringung konkret vorgesehen ist.