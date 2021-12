Gesteigerte Mobilisierung von Corona-Leugnern

Göttingen. Verein verzeichnet Zunahme von verschwörungsideologischen Aufmärschen und Aktionen in Südniedersachsen.

In den vergangenen Wochen verzeichnete das Antifaschistische Bildungszentrum und Archiv Göttingen (ABAG) eine Zunahme von verschwörungsideologischen Aufmärschen und Aktionen in Südniedersachsen und dem thüringischen Eichsfeld. Das schreibt der Verein in einer Mitteilung, über die der Evangelische Pressedienst zuerst berichtete.

Diese Aktivitäten gingen in der Regel mit antisemitischen und/oder den Nationalsozialismus relativierenden Aussagen einher, heißt es weiter. So werden die staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie mit dem historischen Nationalsozialismus gleichgesetzt. Auf dem Göttinger Zentralcampus sei beispielsweise in einer Schmiererei mit Bezug auf die Corona-Regel „2G“ mit einem Hakenkreuz gleichgesetzt worden.

Angriffe auf Journalistinnen und Journalisten

Auf einer Veranstaltung in Herzberg wurden außerdem Karl Lauterbach mit Adolf Hitler und die Ungeimpften mit den im Nationalsozialismus verfolgten Jüdinnen und Juden gleichgesetzt (wir berichteten). „Es ist schlicht unerträglich, wie radikalisierte Impfgegnerinnen und -gegner die Corona-Schutzimpfung mit der Vernichtungspraxis der Nationalsozialisten gleichsetzen“, führt das ABAG aus. „Gleichzeitig sehen sich viele der selbsterklärten ‚Corona-Rebellen‘ in einem Endkampf gegen globalisierte Eliten und bedienen damit antisemitische Codes“, heißt es weiter.

Neben dieser verschwörungsideologischen und NS-verharmlosenden Ausrichtung stelle das Netzwerk seit Beginn der Proteste gegen die Coronamaßnahmen im Jahr 2020 immer wieder Bedrohungen und Angriffe auf Journalistinnen und Journalisten im Umfeld der Aufmärsche fest. Anwesende Pressevertreter wurden bereits mehrmals mit dem Tod bedroht oder ihnen aggressiv in die Kamera gegriffen.

Die aktuelle Mobilisierungswelle werde insbesondere durch die Telegram-Kanäle „Freie Niedersachsen“ und „Freies Thüringen“ beschleunigt (wir berichteten). Die Chatgruppen wurden nach dem Vorbild der extrem rechten „Freien Sachsen“ gegründet. Sie wirkten als ein Organisationskatalysator, unter dessen Dach verschiedene lokale Organisationen und Initiativen zusammentreffen und eine gemeinsame Mobilisierungsplattform finden, heißt es in der Mitteilung weiter. In der Region nehmen die Veranstaltungen in Herzberg eine Sonderrolle ein: Hier haben die Landtagsabgeordnete Dana Guth (Liberal-Konservative Reformer, ehemals AfD) und Jens Krause (Landesvorsitzender LKR) die Organisation der Aufmärsche übernommen.

Mehrere Demonstrationen in Herzberg

„Diese Entwicklungen zeigen die Breite des Mobilisierungspotenzials für pseudowissenschaftliche, irrationale und oft auch antisemitische sowie den Nationalsozialismus relativierende Erzählungen. Die Aufmärsche gehen dabei immer wieder mit Gewalt gegenüber Journalisten einher. Das hieraus resultierende Bedrohungspotenzial sollte nicht unterschätzt werden“, stellt das ABAG abschließend fest.

In Herzberg war es in den zurückliegenden Wochen mehrfach zu Protesten gegen Corona-Maßnahmen und die Impfpflicht gekommen; allerdings hatte sich zuletzt eine deutlich größere Gegendemonstration mit dem Motto „Für Impfung, Solidarität und eine wissenschaftsfundierte Coronapolitik!“ zusammengefunden (wir berichteten).

Das Antifaschistische Bildungszentrum und Archiv Göttingen dokumentiert im Rahmen einer Chronik rechte, antisemitische und rassistische Vorfälle für die Regionen Südniedersachsen und Eichsfeld.