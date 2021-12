Landkreis Göttingen: Sozialcard-Inhaber bekommen gratis Masken

Gesichtsmasken gehören in der Corona-Pandemie weiterhin zum Alltag. Für Teilbereiche der Innenstädte und Wochenmärkte im Kreisgebiet ist das Tragen einermedizinischen Maske per Allgemeinverfügung beispielsweise verpflichtend vorgeschrieben. Das ist zur Minderung des Infektionsrisikos notwendig, bedeutet aber auch zusätzliche Kosten. Menschen, die über begrenzte Mittel verfügen, trifft dies in besonderem Maße.

Stadt und Landkreis Göttingen erinnern deshalb an das Angebot der kostenlosen Abgabe medizinischer Masken an Familien mit geringen Einkommen, Arbeitssuchende und Asylbewerber. Packungen mit je 50 Masken werden an Bezieher von Leistungen nach SGB II, SGB XII und AsylbLG ausgegeben. Gegen Vorlage der Sozialcard werden die Masken an erwachsene Leistungsbeziehende verteilt über die Standorte des Jobcenters, Außenstellen des Fachbereichs Soziales in Hann. Münden, Osterode, Duderstadt und Bad Lauterberg, während der regulären Öffnungszeiten der jeweiligen Einrichtungen.

Vorab Kontakt aufnehmen

Außerdem in Familienzentren in den Gemeinden im Kreisgebiet, in der Regel donnerstags in der Zeit 11 bis 12 Uhr. Ausnahmen sind möglich, deshalb wird empfohlen, vorab Kontakt mit dem jeweiligen Familienzentrum aufzunehmen. In der Stadt Göttingen werden FFP2-Masken neben den bekannten sozialen Einrichtungen über die Göttinger Tafel, den Mittagstisch St. Michael, die Straßensozialarbeit, die Förderer der Wohnungslosenhilfe und im Neuen Rathaus sowie in den Verwaltungsstellen verteilt.