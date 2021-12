Teststellen Göttingen: Kapazität steigt auf über 133.000 Tests

Göttingen Nach aktuellem Stand gibt es 72 Teststellen in Stadt und Landkreis Göttingen.

Die Kapazität der Corona-Teststellen in Stadt und Landkreis Göttingen ist erneut gestiegen und liegt mittlerweile bei mehr als 133.000 Tests pro Woche. Das meldet die Verwaltung. Nach aktuellem Stand gibt es 72 Teststellen von freien Anbietern, niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten und Apothekern im gesamten Kreisgebiet. Einige davon testen auch an Sonntagen. Eine Übersicht zu den Testzentren gibt es hier.

Die Stadt Göttingen sowie die Kommunen im Landkreis betreiben selbst keine Teststellen, das gemeinsame Gesundheitsamt von Stadt und Landkreis Göttingen prüft jedoch eingehende Anmeldungen. Die Teststellen sind privatwirtschaftlich organisiert und siedeln sich vor allem dort an, wo eine entsprechende Zahl an Tests für einen wirtschaftlichen Betrieb der Teststelle zusammenkommt. Dennoch wäre es wünschenswert, dass in auch ländlichen Bereichen Teststellen öffnen. Welche Voraussetzungen für Teststellen gelten, ist hier nachzulesen.

Arbeitgeber können Zertifikate ausstellen

Wer als Arbeitgeberin oder Arbeitgeber bei Mitarbeitern einen Selbsttest unter Aufsicht durchführt, kann ihnen bei einem negativen Testergebnis ein entsprechendes offizielles Zertifikat aushändigen. Dieses Zertifikat kann dann genauso wie das Zertifikat einer Teststation beispielsweise für die Vorlage bei Dienstleistern oder für Veranstaltungsbesuche genutzt werden. Auch hier gilt: Das Zertifikat darf nicht älter als 24 Stunden sein.