Osterode. In der Sitzung sollen die Abfallgebühren beschlossen werden. Außerdem wird der Haushalt eingebracht.

Ausschusssitzung in der vergangenen Wahlperiode (Symbolbild).

Landkreis Göttingen Kreistagssitzung am Mittwoch: Es geht um Haushalt und Abfall

Am Mittwoch, 15. Dezember, tritt der Kreistag zum zweiten mal in der neuen Wahlperiode zusammen. Die Einbringung des Haushalts 2022 durch Landrat Marcel Riethig (SPD) sowie die Erläuterung der wesentlichen Schwerpunkte des Etats durch Kreisrätin Marlies Dornieden stehen dabei auf der Tagesordnung.

Außerdem werden die Abfallgebühren der beiden Abfallwirtschaften Göttingen und Osterode beschlossen. Deren Harmonisierung hatte Landrat Marcel Riethig als Ziel für die Wahlperiode ausgerufen; zuletzt hatte der Umweltausschuss darüber beraten. Zudem wird die Erste Kreisrätin Christel Wemheuer verabschiedet werden. Ihre Stelle und die frühere Position Riethigs als Kreisrat wurden neu ausgeschrieben – der Landrat wird laut Tagesordnung Vorschläge zu deren Besetzung unterbreiten, anschließend soll gewählt werden.

Um 15 Uhr geht es los

Die Sitzung findet in der Stadthalle Osterode statt und beginnt um 15 Uhr. Es gilt die 3-G-Regel, außerdem muss Abstand gehalten und eine medizinische Maske getragen werden. Teilnehmende an der Sitzung werden gebeten, am Tag der Sitzung einen Corona-Test durchzuführen, auch wenn sie geimpft oder genesen sind.

