Möglicher Quantensprung: Gen-Schere soll Coronaviren zerstören

Abbildung A. Das SARS-CoV-2-Genom wird in die Zelle abgegeben. Dort wird das virale Genom vermehrt und die Transkripte in Proteine übersetzt, um weitere Kopien von SARS-CoV-2 zu bilden. Abbildung B. CRISPR/Cas13-Enzyme werden durch Genfähren (AAV-2) in die Zelle eingebracht und „zerschneiden” dort gezielt verschiedene Stellen des viralen SARS-CoV-2-Genoms und seiner Transkripte mittels einer spezifischen Kombination an crRNAs. Dadurch wird die Vermehrung von SARS-CoV-2 verhindert und Transkripte, die sonst in toxische Proteine übersetzt werden, reduziert.

Foto: Universitätsmedizin Göttingen / UMG