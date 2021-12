Messerstecherei im Oberharz: 25-Jähriger schwer verletzt

Bei einer Messerstecherei am Kronenplatz in Clausthal-Zellerfeld wurde ein 25-Jähriger in der Nacht von Samstag auf Sonntag schwer verletzt. Das bestätigten jetzt offiziell die Staatsanwaltschaft Braunschweig, nachdem es in den sozialen Medien schon gemunkelt wurde.

Der erste Staatsanwalt Hans Christian Wolters sagt, dass der junge Mann nach einer Not-Operation im Krankenhaus mittlerweile außer Lebensgefahr sei. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln jetzt wegen versuchten Totschlages.

Laut Wolters hat sich die Messerstecherei auf dem Verbindungsweg zwischen der Volksbank und dem Parkplatz der Goldenen Krone ereignet. Die Stiche seien dabei in den Oberkörper des Opfers gegangen.

Opfer notoperiert

Nach Angaben des Staatsanwaltes war der 25-Jährige auch danach die ganze Zeit ansprechbar. Gemeinsam mit einer Begleitperson habe er sogar noch das Krankenhaus in der Windmühlenstraße in Clausthal-Zellerfeld aufgesucht.

Zu dem Zeitpunkt habe sich dort jedoch kein Arzt aufgehalten, wie Wolters den Ermittlungsakten entnimmt. Pflegekräfte hätten aber die Erstversorgung unternommen, bis der verständigte Notarzt eingetroffen sei. In einem anderen Krankenhaus sei der Schwerverletzte dann sofort notoperiert worden.

Täter unbekannt

Gegenüber der Polizei habe sich das Opfer gleich zum Tathergang äußern können, sagt Wolters. Der 25-Jährige sei auf offener Straße mit einem Messer bedroht worden, bis der für ihn unbekannte Täter dann zugestochen habe. Der Staatsanwalt bestätigt, dass das Opfer nicht sagen konnte, wer ihn attackiert hat. Das erschwere die Ermittlungen, die wegen des Verdachts des versuchten Totschlages laufen und auch noch weiter andauern.

Bisher sei niemand verhaftet worden, sagt Wolters auf Nachfrage der Goslarschen Zeitung. Mehr könne die Staatsanwaltschaft Braunschweig aus ermittlungstaktischen Gründen auch nicht verraten.

cok