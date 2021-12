Nordhausen. Die Polizei suchte in der Nacht zum Mittwoch mit einem Hubschrauber und Hunden nach dem mutmaßlichen Täter.

31-Jähriger nach Messerangriff in Nordhausen schwer verletzt

Ein 37-Jähriger soll einen 31 Jahre alten Mann bei einem Streit in Nordhausen mit einem Messer schwer verletzt haben. Wie eine Polizeisprecherin sagte, ist der mutmaßliche Täter seit dem Vorfall am Dienstagabend auf der Flucht.

Mutmaßlicher Täter ist auf der Flucht

Die Polizei suchte in der Nacht zum Mittwoch mit einem Hubschrauber und Hunden nach dem Flüchtigen. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht und schwebt derzeit nicht mehr in Lebensgefahr. Nach Angaben der Polizei sind die Hintergründe des Streits noch unklar.

