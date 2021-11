Northeim. Eine bisher unbekannte Person hat mehrere Toilettenpapierrollen auf einer Toilette in Brand gesetzt. Zwei Schüler erlitten eine Rauchgasintoxikation.

Brandstiftung in Schule

Brandstiftung in Schule Schwere Brandstiftung in der BBS 1 Northeim

Zu einer versuchten schweren Brandstiftung kam es am Freitagmorgen im Schulgebäude der BBS I in Northeim. Eine bisher unbekannte Person hat mehrere Toilettenpapierrollen auf einer Toilette in Brand gesetzt.

Zwei Schüler mit Rauchgasintoxikation

Schüler wurden durch den starken Rauch auf den Brand aufmerksam und begannen das brennende Toilettenpapier zu löschen. Durch das schnelle Handeln konnte Schlimmeres verhindert werden und es traten keine Gebäudeschäden auf. Beim Ablöschen wurden zwei Schüler durch Rauchgasintoxikation verletzt.

Nach dem Brand mussten die circa 400 Schüler und die Lehrkräfte evakuiert werden, um weitere Rauchgasintoxikationen auszuschließen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

pol