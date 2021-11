Soziale Medien Ein Wintertreff in Corona-Zeiten: Darf das sein?

Kein altes Bild: Ein voller Wintertreff diesen November in Bad Harzburg.

Bad Harzburg. Wieso heißt die Veranstaltung in Bad Harzburg nicht Weihnachtsmarkt? Und darf so etwas in der gegenwärtigen Lage überhaupt stattfinden?