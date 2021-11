Wegen illegaler Befahrung: Poller an der Brockenstraße

Eine Ampel steht an der neuen Polleranlage an der Zufahrt zur Brockenstraße auf Rot: Die Brockenstraße darf nur mit einer Ausnahmegenehmigung befahren werden. Straßenmarkierungen machen auf die neue Anlage aufmerksam.

Der Brocken ist bis auf wenige Ausnahmen autofrei und soll es auch bleiben. Weil der Harzgipfel vor allem abends und nachts immer wieder illegal befahren wird, haben der Nationalpark Harz und der Landkreis Harz eine Barriere vereinbart.

Am Freitag wurde in Schierke an der Brockenstraße eine Polleranlage offiziell in Betrieb genommen, um die Zufahrt zu kontrollieren. Bei der Inbetriebnahme waren Vertreter von Landkreis, Nationalpark und Polizei dabei.

dpa