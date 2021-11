Polizei Northeim: Verlorene Dienstwaffe ist wieder da

Wie die Polizei berichtet, ist die in der Nacht zu Samstag, 13. November, bei einer Verfolgung in Hevensen bei Nörten-Hardenberg verloren gegangene Dienstwaffe wieder da. Sie ist am Dienstag, 16. November, in einem landwirtschaftlichen Gebäude in der Nähe des Verlustortes aufgetaucht.

Ein Polizeibeamter hatte die Waffe Samstagnacht verloren, als er einen Verdächtigen verfolgte, der zuvor mutmaßlich einen Einbruch in einen landwirtschaftlichen Betrieb begehen wollte. Eine intensive Suche noch in der gleichen Nacht und an den darauffolgenden Tagen blieb ergebnislos.

Die weiteren Ermittlungen ergaben jedoch einen Verdacht gegen eine Person, die sich in besagter Nacht in zeitlicher und örtlicher Nähe des Polizeibeamten aufhielt, der die Dienstwaffe verloren hat. Auf dieser Grundlage wurde ein Durchsuchungsbeschluss erwirkt, der am Dienstag vollstreckt werden sollte.

Verdächtiger rückt Dienstwaffe freiwillig raus

Dazu kam es nicht mehr: Der Verdächtige händigte den Einsatzkräften, die unter anderem mit zwei Sprengstoffspürhunden angerückt waren, die Dienstwaffe aus. Er hatte sie in der Tatnacht an sich genommen und in einer Scheune in einem ausgeklügelten Versteck verwahrt, so die Polizei.

Dem Mann droht nun eine Strafanzeige wegen Fundunterschlagung und Verstoßes gegen das Waffengesetz.

„Wir sind sehr froh, dass die Waffe gefunden wurde und nun wieder sicher verwahrt wird. Der schnelle Erfolg ist den Ermittlerinnen und Ermittlern zu verdanken, die intensiv an dem Sachverhalt gearbeitet haben“, sagt Vicky Berkhan, Leiterin Einsatz der Polizeiinspektion Northeim.

pol