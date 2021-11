Feuer in Bad Harzburg: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Bad Harzburg. Nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus Ende Oktober in Bad Harzburg gehen die Ermittler von schwerer Brandstiftung aus. Ein Mann wurde festgenommen.

Nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Bad Harzburg hat die Polizei einen 25-jährigen Tatverdächtigen festgenommen.

Zu dem Feuer war es am späten Abend des 28. Oktober in einer Wohnung des Mehrparteienhauses in der Nordmannstraße gekommen. Im Zuge der Ermittlungen fanden sich Anhaltspunkte dafür, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde, berichtet die Polizei. Da das Gebäude von mehreren Menschen bewohnt wird, ergab sich der Verdacht der besonders schweren Brandstiftung, einem Tatbestand mit hoher Haftandrohung.

Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Die beim 1. Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes eingerichtete Ermittlungsgruppe „Tütz“ trug Beweise zusammen, die letztlich dazu führten, dass die Staatsanwaltschaft Braunschweig einen Untersuchungshaftbefehl gegen einen 25-jährigen Mann beantragte, dem vorgeworfen wird, für den Brand verantwortlich zu sein.

Sein Aufenthaltsort war seit dem Brand zunächst unbekannt, er konnte jedoch am Montag durch Fahnder der Polizei Goslar in Hannover festgenommen werden. Die zuständige Richterin nahm den 25-Jährigen daraufhin am Dienstag in Haft.

pol/mh