Haus und Carport brennen in Sudheim – ein Verletzter

Sudheim. Bei einem Feuer am Montag in Sudheim bei Northeim ist ein Mensch verletzt worden. Das Haus ist derzeit unbewohnbar.

Ein Brand in Sudheim wurde der Einsatzleitstelle in Northeim am Montagabend gemeldet: Im Bishäuser Weg hatte gegen 19.40 Uhr ein Carport an einem Haus aus noch ungeklärter Ursache Feuer gefangen. Bei dem Einsatz wurde ein Mensch verletzt.

Carport und Hausfassade brennen in voller Ausdehnung

Beim Eintreffen der Rettungskräfte brannten der Carport und die Hausfassade bis hin zum Dach in voller Ausdehnung. Zu diesem Zeitpunkt befand sich keine Person mehr im Haus, berichtet die Kreisfeuerwehr Northeim. Die Feuerwehrkräfte löschten das Feuer im Haus und im Außenbereich wegen der starken Rauchentwicklung unter Atemschutz.

Vom Korb der Drehleiter aus wurde das Dach geöffnet um das Feuer von oben im Spitzboden zu löschen. Foto: Horst Lange / Kreisfeuerwehr Northeim

Vom Korb der Drehleiter aus wurde das Dach geöffnet, um das Feuer im Spitzboden von oben zu löschen. Bei dem Einsatz wurde eine Person verletzt und mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Weende gebracht, so die Feuerwehr.

75 Einsatzkräfte in Sudheim vor Ort

Nachdem das Feuer gelöscht war, wurde die Einsatzstelle mit einer Wärmekamera kontrolliert und mit Löschschaum abgedeckt. Im Einsatz waren etwa 75 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst. Da das Haus momentan nicht bewohnbar ist sind die Hausbewohner bei Verwandten untergekommen.

Nachdem das Feuer gelöscht war, wurde die Einsatzstelle mit einer Wärmekamera kontrolliert und mit Löschschaum abgedeckt. Foto: Horst Lange / Kreisfeuerwehr Northeim

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Sachschaden konnte noch nicht ermittelt werden. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Sudheim, Bühle und Northeim sowie die Ortsfeuerwehren Hammenstedt, Hillerse und Berwartshausen.

ffw