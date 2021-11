Bad Harzburg. Die Bad Harzburger Feuerwehr ist am frühen Morgen des 7. November bei zwei Einsätzen gefordert.

In Bad Harzburg: Brennender Baumstumpf, Fehlalarm im Hotel

Ein brennender Baumstumpf auf dem Kamm des Butterberges und Feueralarm in einem Wellness-Hotel an der Nordhäuser Straße – die Feuerwehr Bad Harzburg musste am frühen Morgen des 7. November bereits zu zwei Einsätzen ausrücken.

Starker Funkenflug

Zunächst wurde die Einsatzkräfte über die Eichendorfstraße auf den Kamm des Butterberges gerufen. Über Notruf wurde der Leitstelle in Goslar ein brennender Baumstumpf gemeldet. Vor Ort bestätigte sich dies, ein etwa ein Meter dicker Stumpf brannte mit starkem Funkenflug. Mit einem C-Rohr wurde das Feuer durch die Besatzung des Hilfeleistungslöschfahrzeugs (HLF) abgelöscht und mittels Wärmebildkamera nachkontrolliert.

Nach einer halben Stunde konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden. Ein vorsorglich als Wasserreserve ausgerücktes Tanklöschfahrzeug wurde nicht benötigt und konnte wieder einrücken.

Brandmeldeanlage löst aus

Noch auf der Rückfahrt zur Feuerwache erfolgte eine zweite Alarmierung, dieses Mal für den gesamten Löschzug und ein ergänzendes Löschgruppenfahrzeug aus Bündheim-Schlewecke, in einem Wellness-Hotel an der Nordhäuser Straße hatte die automatische Brandmeldeanlage einen Feueralarm ausgelöst. Nach schneller Erkundung vor Ort konnte weder ein Feuer noch Rauch festgestellt werden – Fehlalarm, technischer Defekt. Die Anlage wurde zurückgestellt, Einsatzende nach 20 Minuten.