Unfall bei Berka nach Sekundenschlaf – Frau schwer verletzt

Bei Berka kam es nach einem Sekundenschlaf am Steuer zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Mensch schwer verletzt wurde. Das berichtet die Polizei.

Ein 45-jähriger Mann aus Osterode war demnach am Dienstagnachmittag auf der B241 aus Dorste in Richtung Katlenburg unterwegs, wobei er in einen Sekundenschlaf fiel. Dadurch geriet er mit seinem Pkw in den Gegenverkehr. Eine 33-jährige Katlenburgerin musste auf Höhe der Ortschaft Berka mit ihrem Kleinkraftrad dem Auto ausweichen, geriet auf eine Grünfläche und stürzte.

Die Frau wurde dabei schwer verletzt. Sie wurde in das Krankenhaus nach Herzberg gebracht.

pol