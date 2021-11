„Mutter des Waldes“ sorgt für gute Waldböden

Mit einem kleinen Festakt wurde der „Baum des Jahres 2022“ vergangene Woche im Wald des Forstamtes Reinhausen vorgestellt. Die „Baum des Jahres Stiftung“ hatte zu dem Termin in die Niedersächsischen Landesforsten bei Göttingen eingeladen. Gekürt wurde die Rotbuche.

Im Landeswald ist die Buche mit einem Mischungsanteil von etwa 25 Prozent die häufigste Baumart. Dr. Klaus Merker, Präsident der Niedersächsischen Landesforsten, zeigte sich erfreut über die Wahl der Buche: „Mit der Kür zum ‚Baum des Jahres‘ geht auch immer eine besondere Aufmerksamkeit einher, die der großen Bedeutung der Buche gerecht wird, die sie gerade jetzt im Klimawandel erlangt.“

Lebensraum für viele Tiere

„Mutter des Waldes“, so wird die Rotbuche auch genannt. Denn im Wald sorgt dieser Baum für gute Böden und bietet Lebensraum für viele Lebewesen. Mit ihrer Ernennung zum Baum des Jahres 2022 durch die Fachleute soll auch auf die Bedeutung der Rotbuche aufmerksam gemacht werden und darauf, was ihr zu schaffen macht.

Rotbuchen heißen so, weil ihr Holz eine leicht rötliche Färbung hat. Meist sagt man aber nur Buchen zu ihnen. Im Herbst verlieren diese Bäume besonders viel Laub. Kleine Tiere am Boden zersetzen die Blätter und arbeiten sie wieder in die Erde ein. Dazu gehören Asseln, Tausendfüßler, und Fadenwürmer. Auch viele Käfer, Schnecken, Schmetterlinge, Vögel und Säugetiere fühlen sich im Buchenwald wohl. Die Fachleute machten darauf aufmerksam, dass alte Buchen Probleme mit Trockenheit haben. Aufgrund des Klimawandels sei es an manchen Orten sehr trocken. Doch es gibt Hoffnung, sagen die Experten. Untersuchungen an Jungbuchen zeigen demnach, dass die Bäume sich möglicherweise an das veränderte Klima anpassen können.

kic/dpa