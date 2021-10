Bingo Esther Siebert (li.) und Mara Kunzenmann 2_Foto Thomas Appel Bingo Kinder in Rallye-Aktion_Foto Mara Kunzenmann

Zeitreise durch den Harz Neuer Kinder-Audio-Guide für Nationalparkhaus in St. Andreasberg

Im Rahmen ihres Freiwilligen Ökologischen Jahres (FÖJ) haben Esther Siebert und Mara Kunzenmann ein ganz besonderes Projekt geplant und erfolgreich zum Abschluss gebracht. Die beiden verbrachten das FÖJ unter einem Dach, aber bei zwei verschiedenen Einrichtungen. Esther Siebert im Nationalparkhaus Sankt Andreasberg, das vom Nabu-Landesverband Niedersachsen in Kooperation mit der Nationalparkverwaltung betrieben wird, und Mara Kunzenmann im Bildungszentrum des Nationalparks. Darüber informiert der Nationalpark Harz in einer Mitteilung.

Da die Einrichtungen sehr eng miteinander verzahnt sind, arbeiten auch die Freiwilligen auf vielfältige Weise zusammen. So haben die beiden dann auch in einem Kooperationsprojekt einen Audio-Guide geschaffen, mit dem sich insbesondere Kinder auf eine spannende Zeitreise durch den Harz begeben können. Dabei haben die beiden alles völlig eigenständig realisiert – von der Idee über die detaillierte Ausgestaltung bis hin zu den animierten Grafiken, Videos, Sprach- und Textanteilen.

Elektronische Museumsführer

Die Audio-Guides – also elektronische Museumsführer – sind auf Tablet-Rechnern installiert, die am Tresen des Nationalparkhauses auf Anfrage ausgeliehen werden. In rund 30 bis 40 Minuten kann das gesamte Abenteuer erlebt werden. Die Ausstellung des Nationalparkhauses hat dadurch eine weitere Attraktion anzubieten, insbesondere für Kinder und Familien.

Finanziert wurde das Projekt von der Niedersächsischen Bingo-Umweltstiftung mit 1.800 Euro. Gemeinsam mit den Freiwilligen hatte die Gesellschaft zur Förderung des Nationalparks (GFN) im Mai 2021 einen Antrag auf Förderung gestellt. Am 17. Mai lag der Bewilligungsbescheid vor. In nur fünfzehn Wochen, bis zum Projektabschluss am 31. August, wurde das Projekt umgesetzt und abgerechnet.

Projekt in kurzer Zeit realisiert

„Dass die beiden dieses Projekt überhaupt und dann auch noch in dieser kurzen Zeitspanne realisiert haben, davor können wir nur den allergrößten Respekt haben“, sagt Thomas Appel, Leiter des Nationalparkhauses. „Es ist ein weiterer Beleg für die gute Zusammenarbeit zwischen Nationalparkverwaltung, GFN und dem Nabu-Landesverband, der das Nationalparkhaus betreibt. Die Freiwilligen leisten in unserem Haus schon immer enorm wichtige Arbeit und schaffen oft Dinge mit langfristigem Wert. Dieser Kinder-Audio-Guide ist wieder ein ganz herausragender Beleg für die Kreativität und das Engagement der jungen Leute, denen wir dafür sehr dankbar sind. Der Nabu ist insgesamt ein Verband, der vom ehrenamtlichen Engagement getragen wird, deshalb passen solche Projekte ganz besonders gut zu unserem Haus.“

Die Niedersächsische Bingo-Umweltstiftung fördert Umwelt- und Naturschutzprojekte sowie Projekte zugunsten der Entwicklungszusammenarbeit und der Denkmalpflege. Die Stiftung finanziert sich aus der Glücksspielabgabe und vor allem aus Einnahmen der Bingo-Umweltlotterie. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.bingo-umweltstiftung.de.