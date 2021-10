Südniedersächsische Heimatforschung: Wieder öffentliche Vorträge

Nach langer Pause lädt die Arbeitsgemeinschaft für Südniedersächsische Heimatforschung (ASH) am 6. November 2021 wieder zu einer öffentlichen Tagung mit Vorträgen ein. Eingeladen sind alle Mitglieder, aber auch interessierte Gäste. Beginn ist um 10 Uhr im Jugendgästehaus in Northeim, Breite Straße 1.

Aufgrund der aktuellen Situation ist eine Anmeldung bis zum 31. Oktober 2021 erforderlich per E-Mail an ash-vorstand@gmx.de oder unter 05593/937367. Außerdem ist gemäß der geltenden Coronabestimmungen der Nachweis als genesen, geimpft oder getestet vorzulegen. Für 12,50 Euro können Getränke und ein Mittagessen vorbestellt werden. Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft und die Gäste erwartet ein interessantes Programm. Am Vormittag stellt Klaus Gehmlich seine Forschungen zu Dorfplätzen in Niedersachsen vor und Heiko Linnemann referiert über Historische Kulturlandschaften im Landkreis Holzminden.

Anschließend: Jahreshauptversammlung

Um 14 Uhr spricht Mareike Beulshausen „Von leichten Gesellen und hochverpönten Drohworten. Wilderei im frühneuzeitlichen Südniedersachsen am Beispiel des Falls Deichmann“. Während der Tagung bietet die ASH einen Bücherbasar an mit alten und neuen Veröffentlichungen zur Regionalgeschichte. Die Jahreshauptversammlung der ASH schließt sich an.