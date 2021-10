87-jährige Frau stürzt vor Pkw

Katlenburg. Am Dienstag kommt es zu einem folgenschweren Zusammenstoß in Katlenburg.

Ein 66-jähriger Fahrzeugführer befuhr am Dienstag, 26. Oktober, mit seinem Pkw in der Ortschaft Katlenburg die Suteroder Straße in Richtung Suterode. Eine 87-jährige Fußgängerin befand sich am rechten Fahrbahnrand der Suteroder Straße und stürzte aus bislang unbekannter Ursache und ohne Fremdeinwirkung unmittelbar vor dem vorbeifahrenden Pkw auf die Fahrbahn.

Ausweichmanöver ohne Erfolg

Obwohl der Fahrer noch versuchte auszuweichen, stieß der Pkw gegen die auf der Fahrbahn liegende 87-jährige. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen mit Rettungshubschrauber, Notarzt und Rettungswagen verstarb die 87-jährige noch an der Unfallstelle. Am unfallbeteiligten Pkw entstand ein Schaden von etwa 500,- Euro.

Die Suteroder Straße (K 414) musste aufgrund der umfangreichen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Verkehrsunfallaufnahme für ca. drei Stunden vollständig gesperrt werden. Dadurch kam es im Bereich Katlenburg zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

pol