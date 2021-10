Tipps vom Nabu: Jetzt Igeln im Garten helfen

Osterode. So geht naturnahe Gartengestaltung als Hilfe für die stacheligen Winterschläfer.

Vielerorts sieht man derzeit Igel umherlaufen. „Doch die aktiven Tiere sind in der Regel nicht orientierungslos, sondern befinden sich auf intensiver Nahrungssuche, um sich die notwendigen Reserven für den Winterschlaf anzufressen“, weiß Josefine Beims von der Nabu-Regionalgeschäftsstelle Südost-Niedersachsen. Grundsätzlich gilt: Wer einen Igel findet, sollte ihn auf keinen Fall anfassen.

Besonders spätgeborene Jungigel müssen im Oktober noch an Gewicht zulegen. „Gar nicht so einfach, wenn das Nahrungsangebot in der Natur immer knapper wird. Deswegen sind die dämmerungs- und nachtaktiven Stacheltiere im Herbst auch manchmal tagsüber unterwegs“, fügt die Naturschützerin hinzu.

Insekten als Mahlzeit anlocken

Naturfreunde können Igel im eigenen Garten unterstützen, indem sie diesen möglichst naturnah gestalten. Elemente wie Hecken, Sträucher, Trockenmauern, artenreiche Wiesen sowie Laub- und Totholzhaufen bieten Igeln nicht nur die Möglichkeit, ein geeignetes Winterquartier zu finden, sondern locken auch zahlreiche Käfer, Regenwürmer, Spinnen und Schnecken an. So wird der Tisch für den Igel reich gedeckt. Zusätzlich können temporäre Futter- und Wasserstellen eingerichtet werden. Oft kommen die Tiere regelmäßig abends zu bekannten Futterstellen.

Doch hier ist Vorsicht geboten! „Auf keinen Fall dürfen Speisereste oder Obst gefüttert werden, auch Milch vertragen Igel absolut nicht“, warnt Josefine Beims. Es sollte qualitativ hochwertiges Katzenfutter mit hohem Fleischanteil genommen werden. Auch kurz angebratenes (niemals rohes), ungewürztes Rinderhackfleisch oder gestocktes Rührei können angeboten werden. Um Krankheiten zu vermeiden, müssen Futterreste täglich entfernt, Schälchen gesäubert und das Wasser erneuert werden.

Winterschlaf normalerweise von November bis März

Wenn die Temperaturen um den Gefrierpunkt liegen, ziehen sich die Igel in den Winterschlaf zurück. Je nach Witterung dauert dieser etwa von November bis März. Es kann jedoch passieren, dass die Tiere in milden Wintern aufwachen und putzmunter umherlaufen. Direkte Hilfe benötigen aufgewachte Winterigel nur bei Frost, wenn sie krank, verletzt oder deutlich geschwächt sein sollten. Sobald die Temperaturen sinken, werden sich die Igel andernfalls wieder in ihr Winterquartier zurückziehen.

Mehr Informationen zum Igel, sowie Tipps zum Igelschutz im Garten und eine Bauanleitung für eine Igelburg bietet die 25-seitige Broschüre „Der Igel – Artenschutz vor der Haustür“ aus der Praxis-Reihe Nabu aktiv. Sie ist in begrenzter Stückzahl in der Nabu-Regionalgeschäftsstelle Südost-Niedersachsen, Konrad-Adenauer-Straße 25, 38226 Salzgitter erhältlich und kann auch per Post verschickt werden. Interessierte erkundigen sich unter 05341/3054460 nach den Preisen und Öffnungszeiten.