Party eskaliert: 20-Jähriger schlägt anderem ins Gesicht

Clausthal-Zellerfeld Nachdem der Streit bei einer Party in Goslar zunächst verbal ausgetragen wurde, flogen plötzlich die Fäuste.

Eine private Feier in Clausthal-Zellerfeld wurde letztlich ein Fall für die Polizei: In der Nacht vom 23. auf den 24. Oktober kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei 20-jährigen Männern. Nach anfänglichen Streitigkeiten schlug der der eine dem anderen mehrfach ins in das Gesicht.

Opfer wurde massiv verletzt

Das Opfer erlitt daraufhin massive Verletzungen im Gesicht. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht.

Beide Kontrahenten standen deutlich unter dem Einfluss von Alkohol, wie die Polizei mitteilt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.